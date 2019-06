John Wick bringt Schweizer Uhr gross raus

In Kinos der Kitag Cinemas Maxx in Emmen und in einem Pathé Kino in der Mall in Ebikon ist der Hollywood-Film «John Wick Chapter 3: Parabellum» zu sehen. Keanu Reeves in der Hauptrolle des Auftragskillers und Auto-Fans trägt im Streifen einmal mehr einen Zeitmesser der Luzerner Manufaktur Bucherer am Handgelenk. Laut Bucherer ist die Manero Auto Date wieder sein Begleiter, auf den stets Verlass sei. Halle Berry in der Rolle der Sofia trägt im Film den edlen Zeitmesser Manero Peripheral, der 60 Brillanten auf der Lünette vereint.

In allen drei Wick-Filmen waren Uhren von Bucherer zu sehen und auch die Stadt Luzern ist im neusten Streifen prominent vertreten. Der Grund: Sascha Moeri, CEO von Bucherer schaffte es einmal mehr, mit Wick-Regisseur Chad Stahelsky zusammenzuarbeiten: «Das Engagement reicht weit zurück und ist mit der langjährigen Freundschaft und dem inspirierten Austausch mit Regisseur Chad Stahelski und Keanu Reeves stetig gewachsen.» Moeri ist stolz, mit den Uhren seit Beginn der Filmreihe, prominent an den Handgelenken von Reeves und Ian McShane vertreten zu sein. Erstmals funkelt ein Modell auch am Gelenk von Halle Berry.

Bei Bucherer wurden keine dicken Checks gezückt

Wenn in einem Hollywood-Streifen Schweizer Uhren zu sehen sind, denkt man als Zuschauer sofort daran, dass fette Checks in unvorstellbaren Zahlen den Besitzer gewechselt haben könnten. Dies wird von Moeri dementiert: «Tatsächlich ist es so, dass wir die Produktion nicht finanziell unterstützen. Unser Product Placement im Film ist das Resultat unserer freundschaftlichen Beziehungen.»

Das Hause Bucherer verfolgt mit der Präsenz im Film John Wick das Ziel, weltweit weitere Luxus-Uhren verkaufen zu können. Für Moeri ist besonders die Reichweite interessant, indem die Kinobesucher angesprochen werden. Die Marke und die Uhren würden einem breiten Publikum in einem emotionalem Kontext präsentiert, weil die Uhren sehr prominent aber auch organisch in die Handlung des Films integriert wurden. Moeri: «Dies haben wir bereits in der Vergangenheit mit grossem Erfolg getan. Nicht nur in den vorangegangenen John Wick Filmen, sondern auch besonders eindrücklich in Atomic Blonde, Deadpool 2, the Fast and the Furious 6 und weiteren Hollywood Blockbustern.»

Schöne Erinnerungen an die Auswahl werden bleiben

Die Modelle für «John Wick Chapter 3: Parabellum» sind innerhalb eines langen Prozesses ausgesucht worden, indem Moeri als auch Stahelski involviert waren. Moeri ist jeweils persönlich einige Tage am Set mit dabei um zu sehen, wie die Marke in die Handlung eingebunden wird: «Das sind immer ganz besondere Momente. Die Auswahl der Uhr für den Charakter John Wick wird mir dabei immer in besonders schöner Erinnerung bleiben.» Anschliessend sei die Wahl auf die Manero Auto Date gefallen. Diese Uhr trage Reeves übrigens schon seit dem ersten Teil.

Die Präsenz von Bucherer in Hollywood-Streifen dürften sich ausbezahlt machen, wie die Zahlen zeigen: Von den 30 000 Uhren, die Bucherer 2018 verkaufte, stammten acht von zehn Männermodellen aus den Linien Manero und Patravi.