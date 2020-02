Luzerner wollen keine Metro

Luzern sagte am Sonntag Nein zum Metro-Projekt. Mit der Initiative «Die Metro-Luzern verdient eine Chance» wollte ein überparteiliches Komitee den Grundstein für ein U-Bahnnetz in Luzern legen. Die Luzerner lehnten die Initiative mit 59 Prozent Nein-Stimmen deutlich ab. «Innerlich habe ich schon ein wenig geweint», gibt der Präsident des Initiativkomitees, Hans-Niklaus Müller, zu. Er sei klar enttäuscht, blicke aber gefasst auf das Ergebnis: «Bei Volksinitiativen gehen die Initianten sowieso immer mit einem Handicap ins Rennen. Wir haben natürlich trotzdem gehofft, dass wir die 50 Prozent schaffen würden.»

So hätte das Luzerner Metro-Netz aussehen sollen. (Grafik: luzern-metro.ch) So hätte das Luzerner Metro-Netz aussehen sollen. (Grafik: luzern-metro.ch)

Abgestimmt wurde nicht über den Bau der Metro sondern darüber, ob die Stadt das Projekt genauer prüfen und als mögliche Lösung zur Verkehrsentlastung der Innenstadt weiterverfolgen solle. Gefordert wurde konkret eine Kosten-Nutzen-Nachhaltigkeits-Analyse für das Projekt.

Umstrittene Vorlage

Das Metro-Projekt sah ein Parkhaus im Gebiet Reussegg mit Platz für 170 Reisecars und 2000 bis 2500 Autos vor. Mit der Initiative

wurde das Ziel verfolgt, die Luzerner Innenstadt und damit vor allem Touristen-Hotspots wie den Schwanen- und den Löwenplatz vom starken Verkehrsaufkommen der Reisecars zu entlasten. Das Parkhaus wäre durch eine Metro-Linie via Kantonsspital mit dem Schwanenplatz verbunden worden. Die Kosten für das Projekt wurden auf 400 Millionen Franken geschätzt. Eine mögliche Erweiterungen des Metro-Netzes zum Bahnhof und in die Agglo wurde auch in die Idee aufgenommen.

Das Metro-Projekt wurde bereits 2013 von privaten Initianten ins Leben gerufen. 2017 entscheid sich der dann Luzerner Stadtrat gegen das Projekt. Das überparteiliche Komitee reichte daraufhin im Juni 2018 über 1300 gesammelte Unterschriften für die städtische Initiative ein. Der Stadtrat und das Stadtparlament empfahlen die Initiative abzulehnen. Der Nein-Parole folgten die SP, Grünen und die CVP ein. Für die Initiative ausgesprochen hatten sich die SVP, BDP, FDP sowie die GLP.

Der Stadtrat sah durch die Initiative zwar wichtige Handlungsfelder angesprochen. Er erachtete das Projekt Metro aber sowohl als Linienverbindung zwischen Schwanenplatz und Reussegg als auch als Metronetz für den Agglomerationsraum Luzern als unzweckmässig, nicht finanzierbar und damit als unrealistisch. Der Stadtrat will sich in Zukunft weiterhin auf die Realisierung des Durchgangsbahnhofs in Luzern konzentrieren. Das Nein sah er als Bestätigung, dass sich die Stadt mit ihrer Mobilitätsstrategie auf dem richtigen Weg befinde, teilte er mit.

«Die Metro ist noch nicht tot»

Ganz anders tönt es aus dem Lager der Befürworter: «Offenbar wurde nicht erkannt, dass das Metro-Projekt als erste Etappe eines künftigen Stadtbahnsystems die Verkehrsprobleme ganzheitlich und nachhaltig zu lösen imstande wäre», teilte das Initiativkomitee mit. Müller sah sich beim Abstimmungskampf mit einer Lügenkampagne konfrontiert: «Es wurde mit aus der Luft gegriffenen Zahlen Stimmung gegen die Initiative gemacht.»

Trotz des Frusts gibt sich Müller kämpferisch. Der Stadtrat führt derzeit einen partizipativen Strategieprozess durch, um eine mehrheitsfähige Lösung für das Carregime zu entwickeln. «In diesen Prozess wurden wir nun integriert und hatten auch schon eine Sitzung mit dem Strategiekommission der Stadt.» Dies ist für Müller immerhin ein Teilsieg, da das Komitee so seine Ideen aktiv einbringen kann. «Die Metro ist noch nicht tot», meint Müller

(nke)