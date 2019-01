Kinder finden gestohlenen Tresor im Gebüsch

Einen solchen Fund macht man nicht alle Tage: Am Montagnachmittag spielten Kinder um 16.15 Uhr auf einer Wiese in der Nähe des Spielplatzes Landhauspark in Baar: In einem Gebüsch beim Bahndamm entdeckten sie einen Tresor, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

«Mit vereinten Kräften schleppten sie ihren Fund

zurück zum Spielplatz und präsentierten ihn stolz ihren Müttern, die sich in der Nähe befanden», heisst es in der Mitteilung. Die Mütter hätten daraufhin umgehend die Polizei informiert.

Tresor stammt aus Baarer Büro

Die Kinder durften bei der Spurensicherung dabei sein: Im Tresor befanden sich Münzen im Wert von rund 20 Franken. Zudem fand die Polizei zwei Bankkarten und ein Schriftstück.

Gestohlen wurde der Tresor am 16. Juni 2016 in einem Büro an der Bahnhofstrasse in Baar, wie Ermittlungen ergeben hätten. Der Besitzer hatte angegeben, dass er im Tresor neben Geschäftsunterlagen und Bankkarten rund 5000 Franken deponiert gehabt habe.

(gwa)