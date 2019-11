Kinder motzen über Essen am Mittagstisch

Das Luzerner Kinderparlament (Kipa) hat anlässlich seiner 85. Session eine Auszeichnung und einen Schmähpreis bezüglich Kinderfreundlichkeit vergeben. Mit der «Sauren Zitrone 2019» wurde am Mittwoch die Qualität des Essens an Mittagstischen bemängelt.

Selber Gekochtes mögen die Kinder

Der Schmähpreis ging an die Volksschule der Stadt Luzern für die von einem Cateringunternehmen belieferten Mittagstische, wie das Stadtluzerner Ressort Kinder- und Jugendparlament am Donnerstag mitteilte. Das Kipa forderte, Geschmack und Qualität des Essens seien zu verbessern, zumal immer mehr Kinder die Mittagstische besuchten. Nicht betroffen seien Mittagstische, bei denen selber gekocht werde.

Kinder lieben es, selber einzukaufen im Quartierladen

Die Auszeichnung «Goldener Lollipop» vergaben die Kinder an fünf Quartierläden. Sie ermöglichten es dank ihrer Erreichbarkeit den Kindern, selbstständig einzukaufen. Das Personal in den ausgezeichneten Geschäften helfe den Kindern beim Einkaufen, indem es etwa Einkaufslisten vorlese. Einige Quartierläden engagierten sich auch bei Anlässen im Quartier. Die Preise werden am 29. Januar verliehen.

(sda)