Kioskbesitzer (69) lacht über Amateur-Räuber

«Er hatte ein Fleischermesser»

«Mit dem Argument eines Fleischermessers in der Hand forderte der Mann Geld von mir», erzählt der Kiosk-Inhaber gegenüber 20 Minuten. «Dann gab es ein Gerangel. Er war gross, ich bin klein, deshalb hat er mich oben angefasst und ich ihn unten. Im Verlauf des Gerangels hat er mir den Knauf des Fleischermessers auf den Kopf gehauen», so der Mann weiter.

Schliesslich sei es ihm gelungen, die Kapuze des Räubers herunter zu reissen: «Er ist dann blitzschnell verschwunden.»

«Angst, was ist das?»

Auf die Frage, ob er Angst verspürte, sagt der Kioskbetreiber: «Angst, was ist das? Wieso sollte ich Angst haben? In dieser Situation versuchte ich einfach, sie so gut wie möglich zu retten. Da gibt es keinen Platz für andere Gedanken.»

Mann mit Pistole einfach ausgelacht, bis er abhaute

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann einen Räuber in die Flucht schlägt. In seinem Kiosk in Reinach tauchte einmal ein Dieb mit einer Pistole auf. Seine Reaktion: «Ich habe ihn einfach lange genug ausgelacht, dann ist er abgehauen. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Es wurde für ihn einfach unerträglich.» Er nehme an, dass die Waffe des Räubers keine echte war, «sonst hätte er vielleicht anders reagiert».

*Name der Redaktion bekannt



