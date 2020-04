Gläubige fliegen auf Gottesdienst-Livestreams

«Wir haben inzwischen viel mehr Leute, die bei den Gottesdiensten mitfeiern», sagt Pater Philipp Steiner vom Kloster Einsiedeln. Wegen des Coronavirus-Lockdowns dürfen sich Kirchgänger nicht mehr zum Gottesdienst versammeln. Deshalb überträgt etwa das Kloster Einsiedeln seine Messen via Youtube als Livestream. Danach werden die Videos hochgeladen. Andere kirchliche Institutionen gehen ähnliche Wege.

Umfrage Hast du auch schon einmal einen Gottesdienst im Internet oder am Fernseher verfolgt? Gottesdienste verfolge ich nur in Kirchen.

Ja, jetzt während des Corona-Lockdowns.

Ja, das mache ich aber schon länger. Auch schon vor der Corona-Krise.

Nein, so etwas finde ich komisch. Da warte ich lieber, bis ich wieder in die Kirche kann.

Nein, Gottesdienste sind generell nicht so mein Ding.

Ich bin kein Christ.

Mit überwältigendem Erfolg: In der Regel versammelten sich in der Kirche in Einsiedeln ein paar Dutzend bis einige hundert Personen zum Gottesdienst. Auf Youtube nun verzeichnete die Karfreitagsliturgie des Klosters fast 11'000 Aufrufe, die Gottesdienste von Palmsonntag und Ostermontag wurden rund 7300-und 5700-mal angeklickt. «Das ist sehr erfreulich», sagt der Wallfahrtspater dazu.

Ungewöhnliche Atmosphäre

Gestartet wurden die Livestreams wegen des Coronavirus-Lockdowns: «Das hat uns ins 21. Jahrhundert katapultiert», sagt Pater Philipp. Etwas komisch sei es zwar schon, wenn anstatt Besuchern nur eine Kameralinse in der Kirche zugegen sei. «Es braucht etwas Fantasie, damit man sich die Leute vorstellen kann.» Aber die Mönche hätten sich inzwischen daran gewöhnt und die Idee werde auch von den älteren Mitgliedern der Gemeinschaft mitgetragen.

Die Livestreams seien aber nicht professionell inszeniert: Es gehe schlichtweg darum, dass Kirchgänger weiterhin mitfeiern könnten. «Auch wir feiern die Gottesdienste wie zuvor, aber natürlich mit Social Distancing.»

Auch junge Leute interessiert

Von den Zuschauern erhalte das Kloster viele positive Rückmeldungen. «Die Leute freuen sich, dass sie trotzdem noch an Gottesdiensten teilnehmen können – wenn auch in einer etwas anderen Form», so Pater Philipp. Auch ein jüngeres Publikum könnten die Mönche so erreichen: «Wir erhalten beispielsweise über Instagram oder Facebook viele Rückmeldungen.» Wer zudem möchte, kann auf der Website des Klosters während der Pandemie ein Formular mit einem Gebetsanliegen ausfüllen. Die Mönche zünden dann vor der Schwarzen Madonna eine Kerze an und sprechen ein Gebet.

Viele Zuschauer wünschen sich laut Pater Philipp, dass die Livestreams auch nach dem Coronavirus-Lockdown beibehalten werden. «Das Ganze ist natürlich unverbindlicher. Interessierte können sich einfach einklinken und entscheiden, ob es ihnen gefällt.» Dennoch kann sich das Kloster vorstellen, auch die Live-Übertragungen auch nach dem Lockdown anzubieten. Wie oft und in welcher Form dies geschehe, sei jedoch noch unklar. Sicher ist laut Pater Philipp aber eines: «Wir freuen uns jetzt schon darauf, wieder wie vor der Coronakrise mit den Leuten zu feiern.»

(gwa)