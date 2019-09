Kommt das Rauchverbot nun auch auf Spielplätzen?

«Kinder und besonders Kleinkinder nehmen alles in den Mund, um es zu erkunden», heisst es in einem Vorstoss der Stadtluzerner CVP. Eine besondere Gefahr drohe den Kids deshalb auf öffentlichen Spielplätzen – denn dort liegen immer wieder Zigarettenstummel: «Im Kinderparlament machten sich die Kinder Gedanken dazu, weil sie die Unordnung auf Spielplätzen und die Zigarettenstummel grusig finden», sagt CVP-Grossstadträtin Agnes Keller-Bucher.

«Gerade kleine Kinder krabbeln oft am Boden herum. Dort müsste man sie auch sein lassen können, ohne dass für sie Gefahr besteht», sagt sie weiter. Nur: Sie sorgt sich wegen Zigaretten am Boden. «Zigarettenstummel enthalten giftige Chemikalien und sind deshalb sehr gefährlich», so die Grossstadträtin. Da Hinweise zum Thema auf Spielplätzen keine Wirkung zeigten, «braucht es ein Verbot». Per Vorstoss fordert sie deshalb, dass der Stadtrat ein solches prüft.

Gute Erfahrungen in Chur

«Auch Jugendliche oder Erwachsene, die sich am Abend auf Spielplätzen aufhalten, sollten sich der Gefahr bewusst sein.» Hinzu komme, dass durch ein Verbot weniger Littering entstehe und die Reinigungsdienste entlastet würden. Und: «Ebenso wichtig ist die Vorbildfunktion, die wir als Erwachsene und auch als Jugendliche gegenüber den Kindern wahrnehemen sollten.»

Keller verweist auf die Stadt Chur, die ein solches Verbot bereits seit dem Jahr 2008 kennt und «gute Erfahrungen damit gemacht hat». Auch in Thun würde derzeit ein solches Verbot diskutiert. «In Frankreich beispielsweise sind seit 2015 alle Spielplätze rauchfrei, in mehreren deutschen Bundesländern sowie in Grossstädten wie Stuttgart und Berlin darf auf Kinderspielplätzen nicht mehr zum Glimmstängel gegriffen werden.»

Social-Media-User sammeln Stummel

Wie viele Zigarettenkippen in der Umwelt landen, lässt sich erahnen, wenn man auf sozialen Medien nach #FillTheBottle sucht. Momentan findet man diverse Bilder zur Social-Media-Challenge mit Umweltaspekt. Die Nutzer sammeln Zigaretten in Flaschen und posten Bilder davon. Ins Leben gerufen wurde die Challenge Ende Juli.

Gemäss Weltgesundheitsorganisation (WHO) enthalten Zigarettenstummel über 7000 giftige Chemikalien. Einmal weggeworfen, können sich die sie teilweise in der Umwelt ablagern. Unter anderem könnten so Nikotin, Arsen und Schwermetalle in die Umwelt gelangen. Viele Zigarettenstummel landen übrigens im Meer.





(gwa)