Mario Konrad (29) wird vermisst

In Rotkreuz wird seit Sonntagnachmittag, 11. August 2019 der 29-Jährige Mario Konrad vermisst. Dies teilte die Zuger Polizei am Dienstag in einer Vermisstmeldung mit.

Mario Konrad ist 178 Zentimeter gross. Weiter wird er als schlank beschrieben und hat schwarze, mittelkurze Haare.

Mario Konrad dürfte mit einem blauen VW Polo mit dem Kontrollschild ZG 54514 unterwegs sein. Hinweise über den Verbleib des Vermissten sind an die Zuger Polizei zu melden; wer das erwähnte Auto gesehen hat, soll dies ebenfalls mitteilten. Hinweise an die Zuger Polizei können unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle gemacht werden.

(nob)