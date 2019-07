Kornfeld brennt lichterloh

Am Mittwochnachmittag ist in Triengen LU ein Feld in Brand geraten, wie Leser-Reporter Adnan Tahiri berichtet: «Ich bin zufällig dort vorbeigekommen und habe das Feuer gesehen.» Schnell seien Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort gewesen. «Inzwischen sind etwa zehn Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei vor Ort.»

Die Luzerner Polizei bestätigt den Brand auf Anfrage. Eingegangen sei die Meldung über den Brand gegen 15.40 Uhr. Der Löscheinsatz sei derzeit im Gange. Gebäude seien nicht gefährdet, heisst es bei der Polizei weiter. Meldungen über Verletzte liegen derzeit keine vor.





(gwa)