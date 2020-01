Niemand weiss, wie der Riesenkran geborgen wird

Es war ein spektakulärer Unfall: Ein Pneukran, der eine Trafostation hätte austauschen sollen, ist am Mittwoch an der Rütenenstrasse in Beckenried in den See gekippt. Wie und wann das mehrere Tonnen schwere Gefährt wieder aus dem See geholt werden kann, ist noch unklar. «Die Zufahrt ist schwierig und der Pneukran dürfte sich in 20 bis 30 Metern Tiefe befinden», sagt Einsatzleiter Dario Habermacher von der Kantonspolizei Nidwalden. Zurzeit seien Verhandlungen mit Spezialisten im Gange. Wenige Stunden nach dem Unfall hiess es bei der Polizei, die Bergung könne Tage oder gar Wochen in Anspruch nehmen.

Wie Recherchen von 20 Minuten ergeben haben, handelt es sich beim Unfallfahrzeug um einen fast 15 Meter langen Pneukran des Typs Liebherr LTM 1130 mit fünf Achsen, dessen Teleskopausleger 60 Meter weit reicht. Der Geschäftsführer der betroffenen Firma, die namentlich nicht genannt werden möchte, bestätigt dies und sagt: «Wir hatten grosses Glück, dass niemand verletzt wurde.» Auch die Umwelteinflüsse habe man im Griff. Der betroffene Pneukran selbst ist 60 Tonnen schwer, sein Gegengewicht, das am Heck befestigt ist, wiegt 20 Tonnen. Weitere Angaben konnte er nicht machen, weil sowohl die Unfallursache wie auch die Bergung des Krans Gegenstand von Abklärungen seien.

Polizei hat Unterwasserfotos des Krans

Der Kranspezialist* einer anderen Firma kann sich nicht an einen vergleichbaren Vorfall erinnern. Wie der Kran geborgen werden kann, hänge nicht nur vom Gewicht, sondern auch von seiner Lage im See ab. Laut Angaben der Kapo Nidwalden haben Taucher bereits Fotos des Krans unter Wasser gemacht, diese würden jedoch nicht veröffentlicht. Die Bilder werden unter anderem benötigt, um eine Bergungsstrategie festzulegen. «Das benötigt Zeit und überlegte Handlungen», so der Kranspezialist. Er schätzt, dass eine Strategie in einigen Tagen festgelegt werden kann.

