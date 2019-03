Frosch liebt Goldfisch

«Ich dachte, das gibt es gar nicht», sagt eine Leser-Reporterin, als sie am Sonntag in einem privaten Biotop in Ebikon ein lustiges Naturschauspiel beobachten konnte: Dort umgarnte ein Frosch einen Goldfisch. «Ich nehme an, das war ein Paarungsversuch», sagt die Frau.

Eine Viertelstunde lang habe das Spektakel gedauert. «Der Frosch schwamm neben dem Goldfisch und sprang immer wieder zu ihm hoch. Der Fisch hatte keine Chance. Der Frosch liess nicht locker.» Dabei sei der Fisch sehr ruhig geblieben, irgendwann sei er dann vom liebestollen Frosch losgekommen.

(mme)