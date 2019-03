Rätsel um abgetrennte Zitze bleibt wohl ungelöst

Die dreieinhalbjährige Kuh Win for me, der aus mysteriösen Gründen eine Zitze abgetrennt wurde, befindet sich noch immer in Pflege des Tierspitals der Universität Zürich (UZH). «Es geht ihr gut und nächste Woche wird sie zurück nach Steinerberg geholt», sagt Landwirt Beat von Rickenbach auf Anfrage.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Von Rickenbach fand das Tier am frühen Morgen des 10. März verletzt im Stall vor. Ob ein Tierquäler am Werk war, kann nach wie vor nicht beantwortet werden. Von Rickenbach, der Anzeige gegen Unbekannt erstattete, hat seither von der Kantonspolizei Schwyz nichts Neues gehört: «Was in dieser Nacht genau passiert ist, wird wohl nie ans Tageslicht kommen.»

UZH behandelt immer wieder Kühe mit abgetrennten Zitzen

Ulrich Bleul, der behandelnde Tierarzt und Abteilungsleiter der Grossstierreproduktion am Tierspital der Universität Zürich (UZH), sagte gegenüber 20 Minuten, dass es immer wieder Fälle gebe, dass Kühe mit abgetrennten Zitzen behandelt werden müssten.

Dies könne passieren, wenn etwa eine andere Kuh auf eine Zitze einer liegenden Kuh trete. Es komme aber auch vor, dass sich eine Kuh beim Aufstehen selbst verletze. Das Spezielle an diesem konkreten Fall sei, dass die Zitze so nah am Euter entfernt wurde. Mysteriös ist auch, dass der Landwirt die Zitze nie gefunden hat.