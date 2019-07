Helikopter bläst Chauffeur von Lastwagen

Passiert ist der Arbeitsunfall am Montag gegen 17 Uhr, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Ein Lastwagenchauffer (52) war gerade damit beschäftigt, eine Plane an einem LKW zu befestigen, als ein Helikopter beim Landeplatz in Haltikon landen wollte.



Durch den Abwind des Helis wurde die Plane hochgehoben. Dadurch wurde der Chauffeur nach hinten gestossen und er stürzte rund vier Meter in die Tiefe. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

(gwa)