LKW-Fahrer hat 2,28 Promille und trinkt weiter

Die Luzerner Polizei hat am Samstag auf der A2 bei Eich LU einen LKW-Chauffeur kontrolliert, der stark alkoholisiert war: Er hatte 2,28 Promille, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dem 44-jährigen Mann wurde umgehend der Führerausweis abgenommen. Dieser wird an die rumänischen Behörden weitergeleitet. Aufgefallen war der Mann der Polizei, weil er auf der Autobahn bei Eich unkontrolliert die Spur wechselte.

Ersatzchauffeur musste her

Die Weiterfahrt wurde dem Chauffeur verboten, bis er wieder nüchtern sein sollte. Die Polizei stellte dann jedoch bei einer Nachkotrolle fest, dass der Mann weiter Alkohol konsumiert hatte. Darum musste die zuständige Transportfirma einen Ersatzchauffeur organisieren. Der zuständige Staatsanwalt verfügte ein Bussendepositum von rund 2600 Franken.



(mme)