LKW-Fahrer stirbt nach Selbstunfall

In Dierikon LU hat sich am Freitagmorgen ein Selbstunfall ereignet. Ein Lastwagen ist kurz vor 8.30 Uhr auf der Götzentalstrasse von Udligenswil her kommend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Der Lastwagen geriet auf eine Wiese und kippte zur Seite. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Wegen seinen schweren Verletzungen starb er noch auf der Unfallstelle, schreibt die Luzerner Polizei. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug bergen.

Weshalb der Lastwagen von der Strasse abkam, wird derzeit noch untersucht. Während des Einsatzes blieb die Götzentalstrasse gesperrt. Im Einsatz standen Angehörige der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Luzern und der Feuerwehr Ebikon Dierikon sowie ein Experte des Strassenverkehrsamtes und Mitarbeiter einer Bergungsfirma.

(vro)