LKW-Fahrer reisst Stahlträger auf der A2 mit

Wie ein Leser-Reporter berichtete, verursachte um etwa 14.20 Uhr ein Betonkipper einen Unfall. Der LKW-Fahrer, der wahrscheinlich gerade von der Baustelle auf der A2 wegfuhr vergass den Kipper seines LKWs zu senken. Deswegen war sein Betonkipper zu hoch und prallte in den Signalisationsmasten, der quer über die Autobahn ragte.

«Der Fahrer musste ein höheres Tempo drauf gehabt haben, sonst wäre der Signalisationsmasten nicht gekippt», sagte der Leser-Reporter.

Die Luzerner Polizei bestätigt den Unfall. Der Lastwagen habe unmittelbar vor dem Spiertunnel in Horw den Stahlträger heruntergerissen, heisst es in ihrer Mitteilung. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Autobahn muss vorübergehend gesperrt werden, damit die Strasse in Fahrtrichtung Norden geräumt werden kann. Eine entsprechende Umleitung ist signalisiert, teilt die Luzerner Polizei mit.

#A2 - Gotthard -> Luzern - zwischen Stans-Nord und Hergiswil Süd Stau, Überlastung — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) November 5, 2019

(jab)