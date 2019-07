LKW kreuzte Lieferwagen und stürzte dann ab

Am Dienstagnachmittag kam kurz nach 16 Uhr ein Urner Lastwagen auf der Bristenstrasse über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 300 Meter in den Chärstelenbach hinab. Der 66-jährige Lenker aus dem Kanton Uri zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.

Gemäss den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war es am Dienstagnachmittag zu einem Kreuzungsmanöver zwischen dem Lastwagen und einem Lieferwagen gekommen, wobei der LKW über den Fahrbahnrand hinauskam, abstürzte und auf die unterliegenden Strassenabschnitte aufschlug.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200'000 Franken. Die Strasse erlitt keine grösseren Schäden. Die Reparatur der Geländer und Rückhaltesysteme ist bereits in vollem Gange. Nach der Begutachtung durch Fachleute der Baudirektion konnte die Bristenstrasse am frühen Mittwochmorgen wieder für den Strassenverkehr freigeben werden.

(mik)