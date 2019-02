Laden wünscht Luzernern «glücklichen Karneval»

Fasnächtler verstehen keinen Spass: Wenn es um die richtige Bezeichnung ihres Brauchtums geht, kennen sie keine Gnade. Die Lozärner Fasnacht etwa als «Karneval» zu bezeichnen geht gar nicht.

Doch genau das ist einem grossen Unternehmen passiert. Das französische Unternehmen Maxi Bazar, das ins markante Schild-Gebäude in der Luzerner Altstadt zieht, öffnet demnächst seine Tore. Doch schon jetzt wünscht Maxi Bazar auf einem grossen Schaufenster allen Luzernern «einen glücklichen Karneval». Zudem prangt dort ein Bild, das den Karneval in New Orleans zeigen dürfte.

Nun, einen glücklichen Karneval mögen sie in New Orleans oder in Köln mit ihren lustigen Narren-Kappen haben. Kölle alaaf. In Lozärn aber feiert niemand Karneval, sondern Fasnacht. Rüüdig verreckt.

«Wenigstens wissen sie, dass Fasnacht ist»

Bei der fasnächtlichen Zunft zu Safran muss man wegen diesem Fasnachts-Fail laut lachen. Als sich Zunft-Sprecher Alexander Stadelmann davon erholt hat, sagte er auf Anfrage: «Es wäre interessant zu wissen, ob das gewollt oder ein Bock ist. Aber wenigstens hat Maxi Bazar realisiert, dass hier Fasnacht ist.»

Noch besser allerdings fände es der Zünftler, wenn sich Maxi Bazar «wirklich mit der hiesigen Kultur auseinandersetzen würde». Sein Fazit: «Ein traditionelles Luzerner Unternehmen könnte sich so etwas nicht leisten.»

Maxi Bazar öffnet im Frühling in Luzern übrigens die erste Filiale in der Deutschschweiz. Mal schauen, ob es dort dann Karnevals-Artikel zu kaufen gibt.





