Ladendiebe von Zug an der Grenze geschnappt

Eine Diebesbande hat am Dienstagmittag diverse elektronische Geräte aus einem Geschäft im Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen gestohlen, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte. Das geschädigte Geschäft sei erst auf den Diebstahl aufmerksam geworden, nachdem die internen Überwachungskameras überprüft worden seien.

Diesen Aufnahmen zufolge zogen drei Männer jeweils abwechselnd die gleiche Masche durch. Nacheinander betraten sie den Verkaufsladen mit einer grossen Tasche und liessen das Diebesgut darin verschwinden. Die Rumänen hätten die Tasche entsprechend präpariert, sodass beim Verlassen des Geschäfts kein Alarm ausgelöst wurde.

In Genf festgenommen

Dank den gesicherten Videoaufnahmen aus der Tiefgarage des Einkaufszentrums konnte das Fluchtfahrzeug mit deutschen Kontrollschildern vom Grenzwachtkorps in Meyrin GE noch am gleichen Abend angehalten werden.

Dabei wurde die im Einkaufszentrum gestohlene Ware sowie weiteres Diebesgut im Gesamtwert von 7000 Franken sichergestellt. Die vier Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 27 und 44 Jahren wurden daraufhin festgenommen und am Mittwoch der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zugeführt.

