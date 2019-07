Lässt der Wolf die Kühe durchdrehen?

Ein Schweisshund kam am Dienstag oberhalb der Bannalp im Kanton Nidwalden zu Tode – eine rasende Mutterkuhherde zertrampelte ihn brutal. Auch der Wanderer geriet unter die Herde und musste ins Spital. Älpler Bruno Röllin sagt zu 20 Minuten, er habe noch nie gesehen, dass seine Kühe so verstört reagiert hätten. Er fordert darum ein Hundeverbot auf der Alp.

Hunde als Bedrohung für Kälbchen

«Kühe und Hunde vertragen sich nicht immer gut. Der Hund ist als ehemaliger Wolf eine Bedrohung für die Kälbchen», sagt auch Tierpsychologin Tamara Fretz. Hinzu komme, dass Kühe schon ab 22 Grad unter Hitzestress litten. Das könne mitunter eine Reizüberflutung auslösen. Auch den Herdentrieb dürfe man nicht unterschätzen: «Rennt eine Kuh los, rennen die anderen reflexartig hinterher.»

Für die Kuh-Expertin ist klar: «Nur weil wir Kühe seit 3000 Jahren melken, sie schlachten und Ledertäschli aus ihnen machen, sind diese keine Maschinen, die immer rational reagieren.» Und: Eine solche Kuh wiege bis zu 700 Kilo. Entsprechend ziehe der Mensch den Kürzeren. «Der Wanderer hat grosses Glück gehabt.» Wichtig sei, dass man Hunde ableine, wenn man die Weide einer Mutterkuhherde durchqueren müsse. Vor allem sollte man genügend Abstand zu den Tieren halten. «Steige ich auf Safari aus dem Jeep, frisst mich der Löwe auch.»

Macht der Wolf die Kühe nervös?

Heinz Feldmann von der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (Bul) sagt, es gebe pro Jahr etwa drei bis fünf Zwischenfälle, bei denen Wanderer oder Spaziergänger verletzt würden. Der letzte Todesfall habe sich 2015 ereignet. Die Unfallzahlen seien trotz steigender Anzahl Wanderer stabil. Feldmann führt das darauf zurück, dass man Risikoeinschätzungen vornehme und etwa Herden neu zusammengestellt würden. Auch schaue man darauf, dass Kühe nicht in der Nähe von Wanderwegen abkalbten.

Wie Fretz sagt auch Feldmann, dass Kühe panisch auf Hunde reagieren können. «Niemand ist dem Wolf näher als der Hund.» Zur These eines Älplers, dass die Rückkehr des Wolfes nach Nidwalden die Kühe panisch reagieren lasse, sagt er: «Die Meinungen gehen auseinander. Wir gehen aber davon aus, dass die Anwesenheit von grossen Beutegreifern in einer Region das Verhalten der Kühe beeinflusst.» Letztere seien sehr intelligent und könnten sich über Wochen und Monate an negative Erlebnisse erinnern. Das sei auch der Grund, weshalb man den Wanderweg bei der Bannalp vorläufig gesperrt habe.

