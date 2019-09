Lastwagen fährt über Hand von Bub (8)

In Perlen in der Gemeinde Buchrain LU ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall. Nachdem ein achtjähriger Bub mit seinem Velo einen Zebrastreifen überquert hatte, stürzte er auf der anderen Strassenseite. Dazu kam es, als der Bub versuchte, auf sein Velo aufzusteigen.

Laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei fiel er auf die Seite und geriet mit seiner Hand auf die Strasse. Dort fuhr dann mutmasslich ein Lastwagen über seine Hand. Dieser hatte zuvor angehalten, um den Achtjährigen die Strasse überqueren zu lassen. Dass er über die Hand des Buben gefahren war, bemerkte der Lastwagenfahrer wohl nicht.

Der Bub wurde mit Handverletzungen ins Spital gebracht. Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere auch einen Ersthelfer, der sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt hatte. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.



(doz)