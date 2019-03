Lebensmittelgeschäft und Tankstellenshop überfallen

Am Montag gegen 15.30 Uhr ist das Lebensmittelgeschäft Volg an der Dorfstrasse in Allenwinden überfallen worden. Ein maskierter Mann betrat das Geschäft, bedrohte die Angestellte und forderte Geld. Um zu signalisieren, dass er es ernst meint, zeigte er eine Faustfeuerwaffe. Wenig später flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.



Wie die Zuger Polizei weiter mitteilt, war der Mann sehr schlank und zwischen 170 und 180 Zentimetern gross. Er trug einen grauen Pullover, eine schwarze Kapuzenjacke und Jeans. Sein Gesicht hatte er mit einer Roger-Staub-Mütze verdeckt.

Die Zuger Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Dorfstrasse/Dorfmatt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder einen Mann gesehen haben, auf den das Signalement passt. Der Mann könnte sich bereits im Vorfeld des Überfalls im genannten Bereich aufgehalten haben.

Kassiererin in Ibach mit Messer bedroht

Ein unbekannter Täter hat ausserdem am Sonntagabend an der Gotthardstrasse in Ibach den Tankstellenshop beim Mythen Center überfallen. Der Unbekannte betrat um 21.30 Uhr den Shop und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Nachdem er erfolglos versucht hatte, die Schublade der Kasse zu öffnen, verliess er ohne Beute den Shop.

Trotz sofortiger Fahndung konnte der Täter in unbekannte Richtung flüchten. Der Mann trug während des Überfalls einen silbernen Helm mit blauen Streifen und dunkle Kleider. Er sprach gebrochen Deutsch, wie die Kantonspolizei Schwyz weiter mitteilte.

Gemäss ersten Ermittlungen dürfte der Helm, zusammen mit einem roten Motorfahrrad kurze Zeit vor dem Überfall in Seewen gestohlen worden sein. Die Kapo Schwyz sucht ebenfalls Zeugen.

