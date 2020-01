Lena Candrian (43) wird seit Dienstag vermisst

Gesucht wird die 43-jährige Lena Candrian, die sich zuletzt in Zug in der Klinik Zugersee aufgehalten habe. Dort wurde sie zuletzt am Dienstag um 17.15 gesehen, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit. Seither fehlte von ihr jede Spur.

Candrian ist rund 164 cm gross und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und blaue Augen. Zuletzt trug sie eine graue Winterjacke und schwarze Stiefel bis unter die Knie, teilt die Zuger Polizei mit.

Personen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(jab)