Lernfahrer mit Tempo 134 im 60er-Bereich erwischt

In die Geschwindigkeitskontrolle geraten war der Töfffahrer (18) bereits am Donnerstag, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Um 16.36 Uhr fuhr er auf der Perlenstrasse in Root mit Tempo 134 an der Messstelle vorbei. Erlaubt sind dort maximal 60 km/h.

Die Polizei ermittelte den Schweizer und nahm ihn fest. «Sein Motorrad wurde sichergestellt und sein Lernfahrausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen», heisst es in der Mitteilung.

In der Zwischenzeit wurde der 18-Jährige wieder freigelassen. Er werde wegen der «qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand)» zur Anzeige gebracht, schreibt die Polizei weiter.

(gwa)