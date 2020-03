«Zuerst bin ich schon ein bisschen erschrocken, obwohl ich anfänglich dachte, es handle sich ‹nur› um einen Bienenstock», so der Leser-Reporter. Der 63-jährige Schreiner ist seit längerem dabei, eine Wohnung in Seengen AG umzubauen. Am Montag betrat er das erste Mal seit zwei Jahren den Balkon. Als er die Abdeckplatte von seinem Balkonreduit wegnahm, traf er auf das Hornissennest.

Leser stösst in Wohnung auf riesiges Hornissennest

Das Nest habe er erst jetzt entdeckt, weil er sich in den letzten beiden Jahre auf den Bau des Wohnungsinneren fokussiert habe und deshalb nicht auf dem Balkon war.

Tote Hornissen am Boden

Er habe noch nie zuvor ein so gewaltiges und imposanten Nest gesehen. «Es ist sicher zwischen 50 bis 60 Zentimeter hoch und etwa 30 bis 40 Zentimeter breit.» Erst nachdem er sich im Internet erkundigt habe, sei ihm klar geworden, dass es sich hier um den Bau von Hornissen handle. «Selbst auf den Bildern, die ich im Internet fand, war keines der Nester so gross, wie das auf meinem Balkon.»

Angst habe er keine. «Das Nest ist leer, ausser ein paar toten Hornissen am Boden, bin ich auf keine weiteren Tiere gestossen.» Er überlege sich jetzt, das Nest in den nächsten Tagen selbst zu entsorgen. Doch bevor er dies tue, wolle er abwarten, ob sich ein Experte dafür interessiere. «Ich finde die Bauweise des Nests wahnsinnig schön und speziell.»

Experte schätzt ein

Doch ist das überhaupt erlaubt? David Hablützel von der Imkerei Hablützel im Thurgau, die sich für den Bienen-, Wespen- und Hornissenschutz einsetzt, sagt auf Anfrage: «Der Mann kann das Nest im Wald deponieren – bitte nicht gleich am Wegrand, sondern mitten im Wald. Andere Tiere finden Freude daran, dass Baumaterial zu verwenden oder die abgestorbenen Larven zu tilgen.»

Das Nest, das sich in der Wohnung des Lesers befinde, sei im Gegensatz zu anderen mittelgross, sagt Hablützel. «Es beherbergte ungefähr 500 Hornissen Arbeiterinnen und Königinnen.» In andere Hornissennester würden je nach Standort und Platzverhältnisse zum Teil bis zu 1000 und mehr Tiere leben, weiss er.





(mhu)