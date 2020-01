Lichtkünstler erhellen die Stadt Luzern

Vom 9. bis 19. Januar werden Lichtinstallationen verschiedene Plätze in der Stadt erhellen. Rund 20 Lichtkunstprojekte gibts jeweils zwischen 18 und 22 Uhr zu sehen. Das Festivalgebiet wurde heuer um Teile der Neustadt erweitert.

Ein kleiner Vorgeschmack: Das Künstlerkollektiv Pet & Flo aus Berlin lässt Kunstschwäne auf dem Vierwaldstättersee tanzen. François Chalet, Künstler und Dozent an der Hochschule Luzern (HSLU), wird den Wasserturm in ungewohntes Licht rücken: Auf dem Luzerner Wahrzeichen werden Bilder aus der Vergangenheit zu sehen sein.

Lichtdinner in Gastrobetrieben

Und weiter: «Mr. Beam wird mit Hilfe des Publikums den Luzerner Pavillon musikalisch sowie visuell bespielen, und die Videokünstlerin Juladi jagt ein Gespenst durch die Furrengasse», teilten die Organisatoren von Luzern Tourismus mit.

So schön war das erste Luzerner Lichtfestival. (Video: Elmar Bossard/Luzern Tourismus)



Gastro-Lichtkunst und Shows mit Musik

Doch nicht nur draussen, auch drinnen wird es an einigen Orten Lichtkunst geben. So kann man etwa im Restaurant Riviera während einer Lichtshow Tapas essen. «Spezielle Lichtdinner

werden auch in weiteren Luzerner Gastrobetrieben angeboten», heisst es weiter.

Auch Musik spielt eine grosse Rolle: So haben HSLU-Studierende der Departemente Musik und Design und Kunst eine audiovisuelle Geschichte auf die Beine gestellt, die auf die Empore der Peterskapelle projiziert wird. An einem Tag wird die Geschichte durch Konzerte von Studierenden begleitet.

Black Sea Dahu begleitet Lichtshow

Auch in der Hofkirche gibts eine Lichtshow: «Genesis 2» wird durch Hoforganist Wolfgang Sieber an der Orgel begleitet. Bei zwei Aufführungen wird zudem Pianistin Lisa Morgenstern auftreten. Und: Bei einer Show werden die Zürcher Indie-Folk-Überflieger von Black Sea Dahu im Einsatz sein.

Durchgeführt wurde das Lichtfestival erstmals im Januar 2019. 17 Künstler- und Künstlergruppen aus dem In- und Ausland hatten in der Stadt verschiedenste Lichtinstallationen eingerichtet.

Weitere Einblicke ins vergangene Festival (Video: mik)



(gwa)