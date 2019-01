Lichtkünstler verzaubern Luzern

Am Donnerstagabend gingen im Rahmen des Lichterfestival «Lilu» die Lichter an und aus historischen Gebäuden. Vom 10. bis 20. Januar 2019 präsentieren 17 Künstler- und Künstlergruppen aus der Schweiz und dem Ausland ihre Ideen zu Lichtkunst. Dabei werden Plätze neu beleuchtet und Fassaden von verschiedenen Gebäuden in der Alt- und Neustadt in ein neues Licht gerückt.

Hier einige Einblicke:

Bahnhofsplatz Welcome Lilu

Der Torbogen am Bahnhof Luzern begrüsst die Anreisenden und weist allen Besuchern den Weg. Denn zum ersten Mal erstrahlt das Lichtfestival Luzern.

Hofkirche Genesis

Das Künstlerkollektiv Projektil präsentiert mit «Genesis» seine neuste Show in der Luzerner Hofkirche. Es will die heiligen Hallen durch Lichtprojektionen zum Leben erwecken.

Mühlenplatz Animaux de Légends

Der Mühlenplatz wird im Rahmen einer Installation von Francine Eggs, Andreas Bischin und Matthias Pabsch in ein tiefes Blau getaucht und eine sich drehende Kugel projiziert poetischen Text auf den Mühlenplatz.





Gletschergarten See the music

Musik sehen: Das Pariser Künstlerduo Mesomenos soll dies mit seiner Installation möglich machen. «I see the Music» wirft ein unerwartetes Licht auf die eiszeitlichen Gletschertöpfe und das Naturdenkmal im Gletschergarten.

Kapellplatz Luzias Schatten

Karin Eugster und Hans-Ueli Baer möchten der Peterskapelle, der älteste Kirche der Stadt, eine neue zauberhafte Buntheit verleihen.

Löwendenkmal Atoll

Delfine und Fische beim Löwendenkmal: «Heute gibts Südseefeeling am Fischteich» – so heisst das Motto der Künstler Karim Niazi und Simon Schwarz.





Regierungsgebäude Juladi

Elke Radtke lädt die Besucher dazu ein, sich wie in einem super Selfie zu fühlen. Von einer Kamera aufgenommen und in 4-fach Spiegelung gesetzt, werden die Besucher in tollen Effekten direkt auf die Hausfassade projiziert.

Jesuitenkirche Mirage I und Mirage II

Der Luzerner Künstler Liwai Keller tritt gleich mit zwei Projekten auf. Seine Lichtinstallation umfasst die Jesuitenkirche und die Reussbrücke und ist von Weiten sichtbar.

Weinmarkt Gazing Stone

Auf dem Weinmarkt erwacht eine Statue zum Leben. Für einmal macht sie die Augen auf und schaut die Betrachter direkt an. Das Projekt stammt von Peter Göltenboth und Florian Giefer aus Berlin.

Kurplatz The secret life of trees

Das Thema der Lichtillusion vom Künstlerduo Nerd Studio sind Bäume. “Wie wäre es, einer zu ein? Ein Baum zu sein”, schreibt das Duo zu seinem Projekt.

Kornmarkt Aben

Diese Installation lässt den Betrachter spielerisch das kollektive Miteinander erfahren. Sie zeige bildlich, wie schön es ist, zusammen Herausforderungen zu bewältigen. Das Projekt stammt von Bildspur, der Werkstätte für Kunst.

Hertensteinstrasse Novis

Die Luzerner Altstadt birge bei Nacht und Kälte eine mystische Atmosphäre. Doch wenn man näher heran tritt, präsentiere sich ein prächtiges Kleid aus Schein und Wärme. Martine Horber und Vanessa Peter präsentieren das Licht von Luzern.

Matthäuskirche Hi-No-Tech

Das Projekts von Andrea Wolf-Simone und Stella Speziali umfasst eine Studie von traditionelle Handstickereien und wie sie durch neue Kontexte Eingang in unsere digitale Gesellschaft finden. Um so die traditionelle Technik durch Technologie zu verewigen.

Alle Lichterinstallationen werden während zehn Tagen täglich von 18 bis 22 Uhr zu sehen sein. Das Lichterfestival Luzern soll laut Veranstaltern künftig jährlich im Januar stattfinden.

(mik)