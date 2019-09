All diese Lenker fuhren in die Treppen-Falle

Autofalle Fussgängertreppen: Immer wieder landen Autos auf den Stufen, wie kürzlich mitten in Zürich.

Für diese Irrfahrten lassen sich mehrere Gründe identifizieren: Oft sind es Touristen, die ortsunkundig sind und blind ihren Navis vertrauen. In Luzern kommt das in der Altstadt immer wieder vor: dort bleiben Touristen mit ihren Mietautos auf der Rathaustreppe stecken.

Taxifahrer will Gehbehinderte nahe ans Ziel bringen

Weiterer Grund: Manchmal befahren Autolenker die Treppen extra – weil sie helfen wollen. So schon zweimal in der Stadt Zug gesehen. Bei einer Treppe am See wollte ein Taxifahrer eine gehbehinderte Frau möglichst nahe ans Ziel bringen. Fast am gleichen Ort wollte ein 57-jähriger Chauffeur einen Rollstuhlfahrer möglichst nahe zur Schiffsanlegestelle fahren. Er fuhr dazu den Steg direkt an, übersah dabei aber eine Treppe.

Und manchmal verwechseln Autofahrer schlicht Treppen mit Einfahrten. Und natürlich gibt es auch Blaufahrer, die auf Treppen landen. Sehen Sie in der Bilderstrecke oben etliche Fälle von Irrfahrten auf Treppen.

(mme)