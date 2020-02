Touristenstadt Luzern ist wie ausgestorben

Normalerweise ist Luzern voll von chinesischen Touristen. Doch seit die chinesische Regierung wegen des Coronavirus' Gruppenreisen ins Ausland verboten hat, ist Luzern an den touristischen Hotspots wie ausgestorben: Am Mittwoch um die Mittagszeit etwa war am Schwanenplatz, wo die Chinesen jeweils aussteigen, kein einziger Reisecar zu sehen. Bei den Sehenswürdigkeiten wie etwa dem Löwendenkmal sieht es nicht viel anders aus, wie unser Video eindrücklich zeigt.

Das bekommt die Branche zu spüren: «Wir haben viele Annullierungen. Uns fehlen 50 bis 60 Prozent Buchungen», sagt Conrad Meier, Direktor des Hotels «Europe» in Luzern, zu SRF. Auch Arbeitslosigkeit verursacht das Coronavirus in Luzern: Es fehlt laut dem Bericht an Arbeit für Saisoniers. Lieferanten beklagen Bestellrückgänge.

«Wir hoffen, dass sich die Reisetätigkeit im Vorsommer wieder normalisiert», sagte Tourismusdirektor Marcel Perren. «Die chinesischen Touristen machen zehn Prozent des ganzen Gästesegmentes aus. Dies ist zwar ein wichtiger Markt, der Wegfall aber nicht existenzbedrohend.»

(gwa)