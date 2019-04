LKW verliert Zementsäcke auf der Autobahn

Kurz vor 8 Uhr war am Dienstagmorgen ein Lieferwagen samt Anhänger auf der Autobahn A4 bei Goldau unterwegs. Verkehrsbedingt musste der Fahrer (76) abbremsen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Beim Bremsmanöver lösten sich auf dem Anhänger des Lieferwagens Zementsäcke: Sie fielen auf die Fahrbahn. Mit einer Putzmaschine musste die Strasse gereinigt werden. Deshalb waren die Autobahn in Fahrtrichtung Brunnen sowie die Autobahneinfahrt in Goldau in Richtung Süden bis 10.30 Uhr gesperrt.

Wegen eines akuten medizinischen Problems des Lieferwagenfahrers musste zudem der Rettungsdienst aufgeboten werden. Der 76-Jährige wurde ins Spital gebracht.

(gwa)