Linke wollen Uber aus Luzern verbannen

Der Fahrdienst Uber hat sein Angebot ausgedehnt und den Fahrdienst am Donnerstag auch in Luzern lanciert. Der Widerstand kommt unmittelbar: Noch am gleichen Tag wurde im Stadtparlament ein Vorstoss zum Thema eingereicht.

Umfrage Wirst du Uber nutzen? Ja, endlich gibts Uber auch bei uns!

Ich fahre lieber Taxi.

Ich fahre lieber selbst mit meinem Auto/Töff.

Ich nutze lieber den ÖV.

Uber halte sich nicht an die Gesetze

«Das Verhalten von Uber ist illegal und fördert die

Scheinselbständigkeit», schreiben Yannick Gauch und Martin Wyss von der SP/Juso-Fraktion. Uber würde Sozialversicherungsbeiträge sparen, indem Uber-Fahrer nicht offiziell angestellt würden, sondern als selbstständige Fahrer unterwegs seien. Zudem würden Taxiunternehmen konkurrenziert, die sich an arbeitsrechtliche Vorgaben halten.

So wollen die Grossstadträte vom Stadtrat wissen, ob dieser von den Expansionsplänen von Uber Kenntnis hatte und wie er zu diesem Arbeitsmodell steht. Weiter fragen die Politiker, ob der Stadtrat eine Möglichkeit sehe, Uber auf dem Stadtgebiet einzuschränken oder zu verbieten.

Wie werden Arbeits- und Ruhezeiten kontrolliert?

Auch im Kantonsrat wurden Vorstösse eingereicht: Marcel Budmiger (SP) stellt mehrere Fragen an die Regierung. «Welche Auswirkungen auf das lokale Taxigewerbe sieht der Regierungsrat durch den neuen unlauteren Anbieter?», fragt der Kantonsrat. Auch will er unter anderem wissen, wie der Regierungsrat die Sicherheit der Fahrgäste sicherstellen will. «Wie garantiert der Regierungsrat die Sicherheit der Fahrgäste, wenn Uber-Fahrzeuge

über keine Fahrtenschreiber zur Kontrolle der Ruhezeiten und Pausen verfügen?», fragt Budmiger.

«Der Regierungsrat wird aufgefordert, ein Verbot des Fahrdienstes Uber zu prüfen und rechtliche Schritte gegen den Anbieter einzuleiten», fordert zudem Kantonsrat und SP-Präsident David Roth in einem dringlichen Vorstoss vom Regierungsrat. «Grundsätzlich ist nichts gegen zusätzliche Anbieter und neue Technologien einzuwenden, solange diese sich an die geltenden Gesetze halten. Bei Uber ist dies allerdings nicht der Fall», schreibt Roth dazu.

Uber in Genf verboten

Und: Bereits im Juli hätte die SUVA festgehalten, dass Uber ein Arbeitgeber sei und deshalb Beiträge an die Sozialversicherungen zu bezahlen habe. Bei Uber sei das nicht der Fall. Roth: «Die Firma richtet mit ihrem Angebot breitflächigen Schaden an.» Es müssten rasch klare Verhältnisse geschaffen werden, was solche Anbieter angehe.

Luzern wäre nicht der erste Kanton, der gegen den Fahrdienst Uber vorgeht: In Genf wurde Uber Anfang November verboten, wie «20 minutes» berichtete. Uber legte gegen den Entscheid Rekurs ein.

(gwa)