Fahren bald Schräglifte statt Busse in Quartiere?

Es ist eine klare Ansage: «Für einen Ausbau des Strassennetzes gibt es schlichtweg keinen zusätzlichen Platz im Rontal», sagt Pius Zängerle, Präsident des Gemeindeverbandes Luzernplus. Gemeindevertreter im Verband haben kürzlich einstimmig das Gesamtverkehrskonzept Luzern Ost angenommen, das von den betroffenen Gemeinden in Auftrag gegeben wurde. Darin wird festgehalten, wie der Verkehr in den Rontaler Gemeinden bis 2030 entwickelt werden soll.

Keine leichte Aufgabe, denn der motorisierte Individualverkehr (MIV) soll bis 2030 um 35 bis 40 Prozent zunehmen – und trotzdem soll eine Verkehrsüberlastung verhindert werden, damit insbesondere auch der notwendige Wirtschaftsverkehr weiterhin zirkulieren kann.

Gemeinden sollen Schräglifte prüfen

Dies bringt die Planer auch auf ungewöhnliche Lösungen. Zum Beispiel bei der Erschliessung von Siedlungsgebieten in Hanglagen, von denen es im Rontal viele gibt. «Je steiler die Gebiete sind, umso schwieriger sind sie für Velofahrer und Fussgänger zu erreichen.» Vorschlag im Konzept: Künftig sollen Schräglifte in die Quartiere fahren, wie etwa die Gütschbahn oder der kleinere Schräglift beim Hotel Montana in Luzern. Diese könnte laut Kanton eine Alternative zum gewohnten Quartierbus darstellen.

«Schräglifte gibt es bereits vereinzelt und auf Privatarealen. Eine Erschliessung von Quartieren mit solchen Schrägliften ist denkbar», sagt Zängerle. Die Gemeinden sollen nun durch Studien herausfinden, ob solche Lifte bei aktuellen Hanglageprojekten zweckmässig seien. So soll gemäss Konzept etwa geklärt werden, wie solche Lifte mit dem bestehenden ÖV verknüpft werden könnten. Auch Kosten, Risiken und Chancen sollen beurteilt werden.

Verlagerung von MIV auf ÖV und Langsamverkehr

Gibt es in den nächsten 60 Tagen kein Referendum, dann wird das Konzept für die Gemeinden Buchrain, Dierikon, Ebikon, Gisikon, Honau, Inwil und Root verbindlich. Auch für das Entwicklungsgebiet Luzern Süd ist ein solches Verkehrskonzept in der Mache.

Der Konzeptkatalog umfasst natürlich dutzende weitere Massnahmen, wie der stetig wachsenden Mobilität bei gleicher Anzahl Strassen beizukommen sein soll: Unter anderem mit Taktverdichtungen im ÖV, Parkplatzreglementen, Tempoanpassungen, neuen Bushaltestellen, neuen und verbesserten Veloständern bei Bahnhöfen und Bushaltestellen soll der Mehrverkehr aufgefangen werden. Eine von vielen weiteren Massnahmen: Lade-Stationen für E-Bikes bei Bahnhöfen. Und es sollen Carsharing und Fahrgemeinschaften gefördert werden – eine Förderung von autoarmem und autofreiem Wohnen ist im Konzept ebenfalls enthalten.

