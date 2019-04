Lust auf Retro-Porn?

Dieses Jahr findet in Luzern die 40. Luga statt: Anlass für uns, Bilder aus dem Archiv längst vergangerer Ausgaben der Luzerner Gewerbeausstellung zu publizieren. Sie zeugen davon, wie unsere Welt früher aussah, welche Kleider die Menschen trugen, wie Autos designt waren oder wie Logos gestaltet waren: Es ist aus heutiger Sicht herrlichstes Vintage – tauchen Sie ab in die Welt von damals.

Die Luga 2019 in etwas modernerem Look findet übrigens vom 26. April bis am 5. Mai statt.

(mik)