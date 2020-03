«Linke nötigen Ausländer zur Einbürgerung»

Im Zeitraum von 2011 bis 2017 hat die Stadt Luzern bei einem Ausländeranteil von 24,3 Prozent 2894 Einbürgerungsgesuche gutgeheissen.

Wer kann sich einbürgern lassen?



Seit Anfang 2018 gilt folgende Regelung: Ausländer, die über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen und seit mindestens 10 Jahren in der Schweiz leben, können bei der Gemeinde ein Einbürgerungsgesuch stellen. Es wird vorausgesetzt, dass die Person eine Landessprache beherrscht, keine Gefahr für die innere und äussere Sicherheit darstellt und gut integriert ist. Weiter darf nicht eingebürgert werden, wer in den drei Jahren vor Einreichen des Gesuchs Sozialhilfe bezogen hat und sie noch nicht zurückbezahlt hat.

Dies ist zwar nur ein Bruchteil der rund 17'000 Schweizer Pässe, die in Zürich im selben Zeitraum über den Tisch gingen. Aber: Betrachtet man die Zahl der Einbürgerungen pro 100 Ausländer, ist Luzern mit einer Quote von 2,3 Prozent ganz vorne mit dabei.

Im Vergleich der zehn grössten Schweizer Städte hat Luzern damit die höchste Einbürgerungsquote. In Zürich liegt der Ausländeranteil bei 32,5 Prozent und die Quote bei 2 Prozent. In Luzern gingen die meisten roten Pässe an Serben (433), Kosovaren (399) und Sri Lanker (282). Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Statistik (BFS).

In Luzern erkläre man die hohe Rate damit, dass in den vergangenen Jahren die entsprechenden personelle Ressourcen ausgebaut wurden. So könnten eingehende Gesuche schneller bearbeitet werden. Möglicherweise sei die Anzahl pendenter Gesuche in anderen Städten höher, vermutet Katrin Aeberhard, Abteilungsleiterin der Bevölkerungsdienste der Stadt Luzern, gegenüber dem «Tages Anzeiger».

Neue Regelungen spalten die Gemüter

Erfreut über die hohe Quote ist Claudio Soldati, Präsident der SP Stadt Luzern:«Der rote Pass ist das wichtigste Element zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern», sagt er gegenüber 20 Minuten. Mehrere Vorstösse der SP im Stadtparlament sollen laut Soldati zur Spitzen-Quote beigetragen haben. Aufgrund eines dieser Vorstösse muss die Stadt Ausländer regelmässig aktiv benachrichtigen, wenn sie die Kriterien für eine Einbürgerung erfüllen. Eine weitere Reglung aufgrund einer Motion von SP, Grünen und GLP tritt voraussichtlich 2021 in Kraft: Dann soll die Einbürgerung für unter 25-Jährige gratis werden.

Linke nötigen Ausländer zur Einbürgerung

Marcel Lingg, SVP-Fraktionspräsident des Luzerner Stadtparlaments, äussert sich gegenüber 20 Minuten kritisch zu den Zahlen: «Wir haben die Vorstösse aus dem links-grünen Lager natürlich zur Kenntnis genommen. Die Linken nötigen die Ausländer regelrecht dazu, sich einbürgern zu lassen.» Die SVP sei gegen jeden staatlichen Aktivismus im Bereich der Einbürgerung. Die Initiative zur Einbürgerung müsse vom Individuum selbst kommen. Lingg: «Die neuen Regelungen verschleudern nur die Steuergelder.» In der links-grün dominierten Stadt sei es jedoch schwierig dagegen anzukämpfen.





