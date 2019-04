Luzerner Gemeinde fürchtet um Trinkwasser

Trotz Schnee und Regen hat sich der Grundwasserspiegel in Mauensee LU noch nicht von der Trockenheit im vergangenen Hitzesommer erholt. Deshalb ruft die Gemeinde jetzt die Bevölkerung zu einem bewussten Umgang mit dem Wasser auf: «Es ist davon auszugehen, dass sich mit der erhaltenen Niederschlagsmenge nicht alle Quellen in unserer Region nachhaltig regenerieren konnten», schreibt der Mauenseer Gemeinderat in einem Flyer. Und weiter: «Vor diesem Hintergrund ist aktives Wassersparen weiterhin angesagt»

Bevölkerung soll schon jetzt aufpassen

«Sollten der Frühling und der Sommer ähnlich trocken werden wie im letzten Jahr, ist ein frühzeitiger, bewusster Umgang mit dem Wasser enorm wichtig», heisst es weiter.

Dürfen die Mauenseer also bald nicht mehr duschen? «Nein, so schlimm ist es nicht. Im Moment haben wir noch genügend Trinkwasser», sagt Othmar Lussi, Gemeindeschreiber. Der Flyer sei ein Hinweis und solle die Bevölkerung für einen bewussten Umgang mit dem Wasser sensibilisieren.

Was passiert, wenn es erneut einen trockenen Sommer gibt, ist noch nicht klar. «Wahrscheinlich müsste man sich grossflächig organisieren», so Lussi.

Bei Wassernot müssen Gemeinden zusammenarbeiten

Nicht nur Mauensee fehlt das Grundwasser: «Vor allem die Grundwasservorkommen, die vorwiegend von Niederschlägen gespeist werden, haben weiterhin unterdurchschnittliche Grundwasserspiegel-Werte», erklärt Philipp Arnold, Teamleiter Gewässerraum der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) des Kantons Luzern. Das sei vor allem im See- und Surental der Fall.

Bereits vergangenen Sommer mussten einzelne Gemeinden Wasser von Nachbarversorgungen über sogenannte Notverbunde beziehen, um ihre Wasserversorgung zu sichern. «Sollte es erneut einen so trockenen Sommer geben, wird dies wieder der Fall sein», so Arnold.

Verbote werden nicht ausgesprochen

Auch werden die Bewohner dann aktiv dazu aufgefordert Wasser zu sparen. Verbote werden aber keine ausgesprochen: «Die Gemeinden und Wasserversorgungen appellieren an die Leute und setzen darauf, dass sie sich an die Hinweise halten», sagt Arnold.

Zusätzlich werden Grossverbraucher in der Industrie angegangen und Bauernbetrieben wird kein Wasser mehr aus der öffentlichen Versorgung zugestellt.

