Drogendealer schaut Dusty nicht so süss an

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, wurde ein Mann verdächtigt, Drogen verkauft zu haben. Die Polizei erhielt Hinweise der Bevölkerung, weswegen sie gegen den Verdächtigen ermittelten. In der Folge nahm die Luzerner Polizei den Mann am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in Ebikon fest.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 30-jährigen Albaner. Die Einsatzkräfte fanden bei einer Hausdurchsuchung des mutmasslichen Drogendealers mehrere tausend Franken.

Diensthund Dusty spürte ausserdem mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel auf: Dabei handelt es sich um Kokain und Heroin, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Weitere Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

(jab)