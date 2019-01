Luzerner würde sein Leben für den Papst opfern

Martin Kurmann aus Wolhusen wird mit seiner Familie demnächst für eine anspruchsvolle Aufgabe nach Vatikanstadt umziehen. Der 35-Jährige wurde per 1. Januar zum neuen Major der päpstlichen Schweizergarde ernannt und wird diese Funktion per 1. März übernehmen. Damit wird er für eines von insgesamt drei Geschwadern zuständig sein. Kurmann wird ausserdem auch als Chef Sicherheit dafür sorgen müssen, dass Papst Franziskus im Alltag und bei Grossanlässen auf dem Petersplatz nichts passieren kann.



Laut Kurmann läuft das Prozedere in Absprache zwischen der Schweiz und dem Vatikan ab, denn ausgeschrieben wurde diese Stelle nicht. Er wurde auf Grund seines Lebenslaufs auserwählt. «Ich erhielt einen Telefonanruf und eine Einladung für Samstag zur Ernennung im Vatikan», sagt Kurmann.

Garde muss auf alle Bedrohungen reagieren können

Der dreifache Vater freut sich auf seine neue Aufgabe: «Es ist höchst spannend und abwechslungsreich, denn der Papst ist eine völkerrechtlich geschützte Person mit weltweit hoher Relevanz.» Als Chef Sicherheit wird Kurmann auch die Verantwortung für den Diensteinsatz, die Operationen, die Einsatzzentrale und die Einsatzplanung der Gardisten übernehmen. Weil Kurmann in dieser Funktion für alle Operationen zuständig ist, wird er das Dispositiv jeweils auf die aktuelle Bedrohungslage anpassen müssen.

Bisher war es für Kurmann noch nicht möglich, detaillierte Einblicke in mögliche Bedrohungen zu erhalten. Auf den IS angesprochen sagt Kurmann, dass die Schweizergarde schon lange die generelle Sicherheitslage beobachte, um auf alle möglichen Bedrohungen reagieren zu können. Wie jeder andere Gardist würde er ohne zu zögern sein Leben für den Papst opfern: «Darauf habe ich in meiner Dienstzeit einen Eid abgelegt, denn der Papst ist die Person, die das Gute auf der Welt vertritt.»

Kurmann diente bereits von 2003 bis 2005 als Hellebardier in der Garde. Danach war er im Sicherheitssektor tätig, zuerst bei der Schweizer Armee, danach bei der Luzerner Polizei. Dort war er zuletzt Chef Aus- und Weiterbildung.

Eidgenössische Soldaten galten als unbesiegbar

Der Luzerner kommt also zum zweiten Mal in die Schweizer Garde. Damit wird er wieder Mitglied in einer Institution mit einer langen Tradition: Die Schweizer Garde ist seit 1506 für den Schutz der Päpste verantwortlich. Schweizer wurden aus folgendem Grund ausgewählt, wie auf der Webseite der Guardia Svizzera zu lesen ist: «Die eidgenössischen Soldaten galten auf Grund ihres Mutes, ihrer edlen Gesinnung und ihrer sprichwörtlichen Treue als unbesiegbar.»