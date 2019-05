Luzerner hat das grösste Alphorn der Welt

Swissness ist in. Und kaum etwas verkörpert Swissness so wie ein Alphorn. Nun sind Alphörner in der Regel zwischen 2,5 und 4 Meter lang. Doch das Alphorn von Walti Sigrist aus Ruswil LU ist länger. Viel länger: 14 Meter lang.

Langes Alphorn kann viel mehr Töne als kleine

Sigrists Instrument gilt seinen Angaben zufolge als das längste bespielbare Alphorn der Welt. Und es ist nicht nur lang, es kann auch mehr als seine kleinen Artgenossen: 64 statt 16 Töne. Bis Sigrist seine Töne hört, vergeht jeweils eine Weile: Die Verzögerung des Klangs beträgt für den Musiker rund eine halbe Sekunde, wie auf seiner Website nachzulesen ist.

Eigentlich sogar fast 50 Meter lang

Theoretisch übrigens ist das Superhorn, wie es offiziell heisst, noch viel, viel länger: 47 Meter. Aber damit lässt sich nicht spielen, das Alphorn gibt nur Klänge von sich, wenn es auf 14 Meter rückgebaut wird. Auch dann übrigens wiegt es immer noch 250 Kilos. Erbaut wurde es von Alphornbauer Josef Stocker aus Kriens LU.

Zu hören ist das Superhorn zum Beispiel demnächst in Luzern: An einem Quartierferst in der Altstadt am 18. Mai.

