Männer sprechen Frau an, ihr Freund tickt völlig aus

Der Zwischenfall ereignete sich am 24. März um 18 Uhr beim Busbahnhof in Reiden. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, sprachen zwei Männer eine auf einer Bank sitzende Frau an. Der Freund der Frau kam dazu, worauf sich eine tätliche Auseinandersetzung entwickelte.

Der mutmassliche Täter habe die beiden Männer zunächst mit Fäusten geschlagen, teilte die Polizei mit. Als die Opfer auf dem Boden gelegen seien, habe er mit den Füssen gegen ihre Köpfe getreten. Dann habe er sich mit seiner Freundin vom Tatort entfernt.

Täter festgenommen

Die beiden Opfer, ein 18-jähriger Schweizer und ein 26-jähriger Serbe, erlitten erhebliche Kopfverletzungen und wurden von der Ambulanz in ein Spital gefahren.

Der mutmassliche Täter wurde am Mittwoch an seinem Wohnort im Kanton Bern festgenommen. Der 36-jährige Italiener habe angegeben, dass die beiden Männer seine Freundin bedrängt hätten, teilte die Polizei mit.



