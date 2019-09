Märchenschloss steht schon wieder zum Verkauf

«28 luxuriöse Hotelzimmer, 3 grosszügige Suiten, das edle Viersterne-Hotel und -Restaurant verblüfft mit aussergewöhnlichen Kulissen, märchenhaften Aufenthaltsbereichen und einer atemberaubenden Aussicht»: So stehts in einem Inserat auf htr.ch. Es handle sich um das berühmte Château Gütsch in Luzern, berichtet Zentralplus.

Fast genau vor zwei Jahren berichtete 20 Minuten, dass Besitzer Alexander Lebedev schon damals ein Inserat schalten liess, um sein Märchenschloss loszuwerden. Allerdings nur, um kurz darauf seine Verkaufsabsichten vehement zu dementieren.

Verkaufspreis bei 23 Millionen Franken?

Als er es im Jahr 2007 kaufte, wurde über einen Preis von 20 Millionen spekuliert. Bei seinen Verkaufsabsichten vor zwei Jahren war eine Verkaufssumme von 23 Millionen die Rede – doch natürlich war im Inserat von damals wie auch im aktuellen kein Verkaufspreis genannt, wie immer, wenn Luxusobjekte auf den Markt kommen.

«Verkaufspreis ist vermutlich zu hoch»

«Der Verkaufspreis dürfte wohl sehr hoch sein», sagte Jürg Stettler, Tourismusfachmann und Professor an der Hochschule Luzern zum Onlineportal. Und weiter: «Vermutlich zu hoch, dass es bisher nicht gelungen ist, das Hotel zu verkaufen.» Laut dem aktuellen Hoteldirektoren Andreas Gartmann laufe der Hotelbetrieb gut.

Für Schlagzeilen sorgte der Gütsch vor allem, als er lange leer stand, bevor er 2014 wieder eröffnet wurde.

(mme)