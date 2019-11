Luzerner Mammutzahn ist eine Sensation

Anfang dieser Woche machte der Maschinist Stefan Bitterli an seinem Arbeitsplatz in der Kiesgrube in Eschenbach LU einen interessanten Fund, wie am Mittwoch bekannt wurde: einen Mammutzahn.

Einen Tag später verschickte der Kanton wieder eine Mitteilung, und darin berichtet er Sensationelles: «Es handelt sich bisher um den ältesten Mammutfund der Schweiz», sagt der stellvertretende Kantonsarchäologe Ebbe Nielsen. «Das Alter können wir ziemlich genau auf etwa 80'000 Jahre bestimmen. Dies, weil die Kiesschicht bei einer früheren Untersuchung von Geologen der Universität Bern datiert werden konnte.»

Zahn ist drei Meter lang

Zuvor waren bereits vier andere Mammutzähne in der Kiesgrube in Eschenbach gefunden worden. Der neuste Fund sei aber der bisher grösste und am besten erhaltene. «Die ursprüngliche Länge dürfte deutlich über drei Meter betragen haben», wie die Staatskanzlei Luzern in einer Medienmitteilung schrieb.

Ermittlungen ergaben, dass der Fund aus «einer eher milden Phase der letzten Eiszeit» stammen, «als sich der Reussgletscher in die Alpen zurückgezogen hatte». Zur der Zeit bewohnten noch Neandertaler die Schweiz. Erst 40'000 Jahre später wanderte der moderne Mensch ein. Die Fundstücke stammen von Mammuts, die nicht vor Ort gestorben seien. Ihre Stoss- und Backenzähne wurden vom Schmelzwasserfluss vom Süden zur heutigen Kiesgrube geschwemmt.

Die Funde der Kiesgrube seien in der Wissenschaft von Bedeutung, da man damit die Tierwelt und die Lebensgrundlage der eiszeitlichen Menschen rekonstruieren könne.

Der Stosszahn würde nun speziell konserviert werden und danach im Depot der Kantonsarchäologie Luzern aufbewahrt, um später zur Besichtigung in Museen zu dienen.

(jab)