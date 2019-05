Mann (31) beim Bohren lebensgefährlich verletzt

Um 12.07 Uhr hat die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch die Meldung bekommen, dass es in Hergiswil zu einem Arbeitsunfall gekommen sei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen Mann (31) am Boden liegend, der von einer weiteren Person betreut wurde.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Arbeiter wurde nach den umgehend eingeleiteten lebenserhaltenden Massnahmen ins Spital gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zum Unfallzeitpunkt mit Bohrarbeiten beschäftigt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Donnerstag mitteilte. Spezialisten untersuchen nun den genauen Unfallhergang.

(gwa)