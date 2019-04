Mann (44) klaute Geld aus 17 Opferstöcken

Aufgrund von Ermittlungen konnte die Luzerner Polizei am 10. April einen mustmasslichen Opferstockdieb festnehmen, wie sie am Dienstag mitteilte. Der 44-jährige Schweizer gab bei Einvernahmen zu, seit November 2017 in insgesamt 17 Kirchen und Kapellen Geld aus Opferstöcken gestohlen zu haben. Das Geld habe er verwendet, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, heisst es bei der Polizei auf Anfrage.

Betroffen waren Kirchen und Kapellen in den Gemeinden Werthenstein, Malters, Wolhusen, Willisau, Ruswil, Grosswangen, Ettiswil, Schötz, Dagmersellen, Nebikon, Sursee und Buttisholz. Teilweise hat der Mann laut Mitteilung die Tatorte gleich mehrmals aufgesucht.

Der Deliktsbetrag beläuft sich auf mehrere hundert Franken, heisst es weiter. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

(gwa)