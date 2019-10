Mann (48) wird bei Ölfass-Explosion verletzt

In einer Werkstatt im Bösch in Hünenberg ist es am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall kurz nach 10.30 Uhr zu einer Explosion gekommen. Ein Mann (48) wollte mit einem Plasmaschneider den Deckel eines Ölfasses abtrennen.

Da das Fass jedoch zuvor nicht entlüftet wurde, kam es wegen der Dampfrückstände zu einer Explosion. Der Mann wurde erheblich verletzt, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen ins Spital.

(gwa)