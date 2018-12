Mann gerät mit Auto in Bach und stirbt

In der Nacht auf Samstag war ein Lenker mit seinem Fahrzeug von Seewen in Richtung Brunnen unterwegs. Dabei kam er rechtsseitig von der Strasse ab und stürzte in den parallel verlaufenden Bach, teilt die Kantonspolizei Schwyz mit.

Erst gegen 8.30 Uhr wurde das Fahrzeug durch Drittpersonen entdeckt. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der Automobilist geborgen. Die Einsatzkräfte versuchten den Mann zu reanimieren – erfolglos. Es konnte nur noch der Tod des 64–

jährigen Lenkers festgestellt werden.

Zu welcher Zeit sich der Unfall ereignete sowie die Unfall- und die Todesursache sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Dritteinwirkung steht zur Zeit nicht im Vordergrund.

(20M)