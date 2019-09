Mann (39) greift Polizei mit Messer an

Am Dienstag, 17. September, kurz nach 00:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann in einer Wohnung in Greppen randaliere. Seine Lebensgefährtin konnte sich bei Nachbarn in Sicherheit bringen.

Bei der Intervention in der Wohnung griff der aggressive Mann die Mitarbeitenden der Polizei mit einem Messer an. Durch die Polizei wurde ein Taser eingesetzt. Daraufhin ging der Mann zu Boden und konnte fixiert werden.

Aggressiv und gewaltbereit

Beim Angriff mit dem Messer erlitt ein Polizist eine Schnittwunde am Unterarm. Der festgenommene Mann befand sich in einem Ausnahmezustand, war aggressiv und gewaltbereit. Er musste durch die Polizei längere Zeit fixiert werden, da er auch immer wieder versuchte, sich selber zu verletzen.

Durch den aufgebotenen Rettungsdienst wurde der 39-jährige Mann schliesslich unter Polizeibegleitung ins Spital gefahren. Nach der erfolgten medizinischen Betreuung wurde er vorläufig festgenommen. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

(dmo)