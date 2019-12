Polizeihund Mitch erschnüffelt Kleiderdieb

Gegen 22.30 Uhr am Montagabend haben Anwohner der Luzerner Polizei gemeldet, ein Mann sei an der Kasimir-Pfyffer-Strasse in Luzern in zwei Autos eingestiegen und habe aus diesen Gegenstände entwendet, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Diensthund Mitch konnte anschliessend seine feinen Spürsinn unter Beweis stellen: Er konnte eine Fährte aufnehmen, die schon nach kurzer Zeit zu einer verdächtigen Person führte. Diese war gerade im Begriff an der Bruchstrasse ein weiteres Fahrzeug zu öffnen.

Der mutmassliche Täter, ein 29-jähriger Italiener, wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei konnte Deliktsgut in Form von Kleidern und Geldmünzen sicherstellen.

(gwa)