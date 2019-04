Mann landet nach Löschversuch im Spital

Die Meldung ging am Mittwoch um 11.30 Uhr bei der Kantonspolizei Nidwalden ein: Im Gebiet Stägmatt in Obbürgen war eine Holzbeige in Brand geraten. Die aufgebotene Feuerwehr Stansstad brachte den Brand schnell unter Kontrolle, wie die Kapo Nidwalden schreibt. Auch ein Übergreifen des Feuers auf den Wald und angrenzende Häuser konnte verhindert werden.

Doch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchte ein Anwohner das Feuer zu löschen. Dabei erlitt er diverse Verbrennungen und musste mit der aufgebotenen Rega ins

Spital geflogen werden. Die genaue Brandursache wird ermittelt. Beim Brand entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(tst)