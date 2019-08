Mann nach Töffunfall schwer verletzt

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag um 11.15 Uhr. Ein 68-jähriger Töfflenker fuhr von Schenkon in Richtung Beromünster. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zwischen dem Motorrad und einem entgegenkommenden Auto zu einer Streifkollision. Dabei wurde der Töfffahrer lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen. Die 32 jährige Autolenkerin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt.

Strasse gesperrt

Wie die Polizei weiter schreibt, musste die Hauptstrasse in der Folge während vier Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr organisiert. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von 15‘000 Franken, schreibt die Polizei.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei, 041 248 81 17, zu melden.



