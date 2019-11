Mann sieht vor lauter Latten nicht nach rechts

Die Zuger Polizei hat am Freitag an der Autobahneinfahrt in Cham und in Rotkreuz Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Gesamthaft wurden 28 Fahrzeuge und 47 Personen einer eingehenden kriminal- und verkehrspolizeilichen Überprüfung unterzogen.

Das vordringliche Ziel der Kontrollen war es zwar, Straftaten aufzudecken und Straftäter festzunehmen. Doch die Polizei erwischte auch andere Autofahrer, die sich nicht an die Regeln hielten. Etwa jenen Mann, der mit etlichen Holzlatten in seinem Auto in die Kontrolle geriet. Der 54-jährige Schweizer hatte die Latten bis an die Windschutzscheibe geschoben. Dabei ging diese kaputt, weshalb das Fahrzeug nicht betriebssicher war. Zudem war die Sicht aus dem Beifahrerfenster komplett versperrt, teilte die Polizei weiter mit. Ihm wurde die Weiterfahrt erst erlaubt, als die Ladung korrekt verstaut und gesichert war.

Fünf Festnahmen

Eine Polizistin konnte weiter beobachten, wie ein Lenker und sein Beifahrer während der Fahrt einen Fahrerwechsel vornahmen, als diese die Polizei erblickten. Bei der Autobahneinfahrt A4a in Cham wurde das Auto angehalten und die vier Insassen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Beifahrer zuvor trotz Führerausweisentzug gefahren war. Die Personenüberprüfung

ergab, dass sich einer der Insassen illegal im Schengenraum aufhielt und er zudem wegen rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben war. Der 33-jährige

Kosovare muss eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen absitzen. Bei den drei anderen Fahrzeuginsassen aus Albanien und Mazedonien bestand der Verdacht auf Schwarzarbeit. Auch sie wurden vorübergehend festgenommen.

Im Rahmen der Kontrolle in Rotkreuz wurde auch eine fünfte Person verhaftet. Der 36-jährige Algerier hatte eine Eingrenzung für den Kanton Glarus, weshalb er sich illegal im Kanton Zug aufhielt.

Die Einsatzkräfte stellten aber auch erfreulich fest, dass die Fahrzeuglenkenden in gemässigtem Tempo an den Kontrollstellen vorbeigefahren sind. «Die Zuger Polizei dankt für die Rück-

sichtnahme», schreibt sie in einer Mitteilung.

(mme)